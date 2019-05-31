台塑化：新建乙烷裂解廠 可望第3季通過環評

（中央社記者潘智義台北31日電）台塑石化董事長陳寶郎今天在股東會表示，美中貿易戰造成國際油價持續下跌，全球經濟成長率下降；石化業愈來辛苦，為降低成本在美國新建乙烷裂解廠，可望在第3季通過環評。

台塑石化自2015年規劃，投資94億美元在美國路易斯安那州新建乙烷裂解廠，是台塑石化近年最大的投資案，將建置年產能240萬噸的乙烯產線，並生產乙烯下游產品聚乙烯、乙二醇；同時建置年產能60萬噸的丙烯產線，並生產下游產品聚丙烯。

台塑石化指出，美國生產乙烯原料成本較在亞洲生產低一半，因此規劃在美國生產，外銷亞洲市場。今年第3季收到環評許可之後，即可開始整地，陸續施工，預計建廠時間需3至4年，即2023至2024年投產。

陳寶郎在股東會後受訪時說，布蘭特原油跌至每桶66.87美元，預期接下來應會在每桶63至68美元徘徊，對於油價長遠走勢看不準，因為最大的變數是美國總統川普，他的一句話就具有決定性的影響力，例如制裁伊朗時說，要讓伊朗一滴油都賣不出去，造成油價上漲，但後來又改口說有8個國家豁免，可買伊朗石油，結果油價又下跌；下半年不知道川普又要講什麼。

他說，4年前講過石化業會愈來辛苦，美國有8個案子要採用乙烷裂解，約有1000萬噸產能的乙烯，這些產能都在最近開出，直接影響市場供需、價格，影響所及不僅美國而是全球。

他直言，現在石化業受美中貿易戰波及，全世界的經濟成長率都在下降，市場需求也都在下降，美國經濟成長率下降、中國經濟成長率下降、歐洲經濟成長率也下降，全球經濟成長率都下降，如雙方不儘快談和，影響將會持續。（編輯：蘇志宗）1080531