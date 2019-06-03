既有能源政策不變 台電持續外運核四燃料棒

台灣核電廠將在2025年全數除役，台電規劃2020年底前，陸續將核四核燃料運至美國。圖為核四廠。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台灣核電廠將在2025年全數除役，核四也不會重啟。台電規劃2020年底前，陸續將核四核燃料運至美國。台電表示，由於涉及國際核子保防規範，無法透露今年外運時程、數量等計畫。

立法院先前三讀修正通過電業法第95條，刪除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」條文，但不影響能源政策，政府仍維持核電廠不延役、核四不重啟，在2025年核電廠將全數進入除役階段。

核四封存引發履約爭議，美商奇異（GE）為此聲請2起仲裁。不過，雙方爭議已畫下句點，台電第一案仲裁案已賠償奇異新台幣48.74億元，第二起仲裁也與奇異達成和解，台電須支付7.11億元，總計賠給奇異55.85億元。

而核四共有2部進步型沸水式反應爐（ABWR），反應爐為奇異公司與日立（奇異日立核能）合作設計，是日本以外第一個使用該反應爐設計的核能發電廠，核四1744束燃料棒也是美商全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel）為核四特別量身訂做，目前僅有日本及英國籌建中的核電廠機組採用同型反應爐。因此，台電依據立院決議，規劃分3年8批，每批200束，陸續將核燃料運至美國原燃料製造廠商全球核燃料公司。

台電主管說明，去年7月已外運第一批共160束核燃料束，去年9月又再外運第2批共240束核燃束，去年總共外運2批共400束。但台電無法證實今年是否會再送出3批、明年再送出最後3批。不過，確定的是，台電將於2020年底前全數運至美國，由原廠異地封存。

媒體報導台電今年規劃在7月、9月、12月運送共600束燃料束到美國原廠，台電主管說，由於涉及國際核子保防規範，台電無法證實核燃料棒外運日期、細節及數量。

台電主管補充，將核燃料棒運出國需經過配合船期，還得使用符合台、美規範的合格運輸箱，由於運輸箱是全球流通，並非台電想用就能用。

台電先前預估核燃料拆解與外運費用約為6.9億元，等燃料棒全數運出後，每年可節省約1.4億元的維護與保管費用，估計運出後5年就能攤平成本。（編輯：林興盟）1080603