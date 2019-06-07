貿易戰當前 聯準會官員謹慎碰觸降息議題

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，低利率對制定貨幣政策構成重大挑戰，央行遭遇經濟危機或衰退時沒有太多操作空間，降息幾次利率就會趨近於零。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月7日

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）投資人普遍預期聯準會將以降息支撐經濟之際，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯今天說，貿易問題增添經濟前景變數，但他不願表態是否支持降息，僅強調決策要基於數據並保持靈活。

威廉斯（John Williams）參加美國智庫外交關係協會（CFR）活動時說，他預估美國將保持高於趨勢的經濟成長、維持極低失業率、通膨率逐漸回升到2%，但貿易等問題使經濟面臨更多變數，商界投資與徵才轉為觀望，官員需要隨時調整對經濟現況與前景的評估。

近幾週長天期美國公債殖利率不斷下滑，甚至低於短天期美債殖利率，形成殖利率曲線反轉（或稱倒掛）。紐約聯邦準備銀行從10年與3個月期美債殖利率差衡量未來一年經濟衰退的機率已達31%，創2008年全球金融海嘯爆發以來新高。

威廉斯說，他不把殖利率曲線反轉當作能告訴他經濟是否會衰退的「先知」，當前債市走勢純粹反映投資人認為未來利率會降低、經濟成長與通膨前景存有風險。

5月以來，美中貿易戰升溫，美國總統川普揚言對墨西哥貨品加徵關稅，全球金融市場動盪，經濟前景蒙上陰影。聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前說，聯準會將採取「適當行動」維持經濟擴張，市場解讀鮑爾暗示聯準會必要時可能降息。

過去10年，美國緩慢走出金融海嘯引發的經濟衰退，聯準會歷經9次升息，才將聯邦資金利率目標區間拉高到2.25%至2.5%。如今，利率期貨市場行情顯示，投資人普遍預期聯準會今年將多次降息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）預定18至19日集會，身為FOMC副主席的威廉斯今天發言備受矚目。

威廉斯與其他聯準會官員一樣，談話中不輕易對貨幣政策走向表態。被問及金融市場預期聯準會將降息，他輕描淡寫說，這顯示市場擔心經濟前景，「不代表我必須同意或不同意」。

他提到，當前聯邦資金利率約2.4%，處於不加快也不拖慢經濟成長的中性水準，與過去相比低很多。他形容低利率是新常態，「非常真實，而且將一直存在」。

威廉斯指出，美國等主要先進國家中性利率加權平均值，比金融海嘯爆發前10年整整低了2個百分點，即使經濟復甦，中性利率仍非常低，對制定貨幣政策構成重大挑戰。「如果正常利率相對偏低，我們遭遇危機或衰退時就沒有太多操作空間，降息幾次利率就會趨近於零」。

在威廉斯眼中，長期低通膨是更迫切的問題。他表示，緩慢經濟成長通常伴隨偏低通膨率，長期低通膨可能產生惡性循環，低通膨預期壓抑了當前通膨，使央行遇到不景氣時操作空間變得更小。

這些都是人口老化和生產力成長趨緩帶來的後果，面對如此新常態，威廉斯建議央行從貨幣政策著手，重新評估策略、目標和手中的工具，各國政府廣泛鼓勵投資、移除勞動力參與遭遇的障礙。（編輯：周永捷）1080607