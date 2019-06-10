興富發：看好台商回流商機 5年蓋30棟商辦

（中央社記者潘智義台北10日電）興富發建設董事長鄭志隆今天在股東會後記者會表示，看好台商回流商辦市場，尤其有捷運連結的新北、桃園工業區商辦市場，5年內將在全台推出30棟商辦大樓。

鄭志隆指出，內需商業辦公大樓需求其實很大，像台北市敦化南路很多舊辦公大樓，機能已不符現實需求，只因台北新商辦大樓供給不足，所以才未搬遷；加上美中貿易戰引發台商回流潮，台北商辦大樓更顯不足。

他說，台北市南港路2、3段也有工業區，但因都市發展，名為工業區卻已不適合真的當工業區使用，且政府已放寬當地工業區土地使用限制，改為住宅區或商業區。因此，新的商辦大樓只能選擇新北、桃園工業區這類土地價格相對便宜，又有捷運連結，交通便利的地點。

他認為，不只商辦大樓，廠房需求也會增加，政府已積極提高工業區容積率，以利興建商辦大樓，至於南部的商辦大樓地點，因地價較北部便宜，直接選在商業區興建即可。

他表示，明年總統大選的確會把媒體所有的關注都吸引過去，建案少了媒體曝光量，極可能降低看房的人潮，但會看房子的人就是有高度意願購買者，所以明年房市還是看好。（編輯：蘇志宗）1080610