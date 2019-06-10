少了S.H.E貢獻 華研5月營收年減逾3成

（中央社記者吳家豪台北10日電）文創股華研今天公布5月合併營收新台幣1.43億元，月增22.9%，年減30.7%，主要在於缺少S.H.E演藝經紀收入貢獻；華研表示，演藝活動進入旺季，看好營收將逐季走高。

華研發布新聞稿指出，去年有S.H.E成員任家萱、田馥甄、陳嘉樺3人的演藝經紀收入，在大陸選秀節目「創造101」等多檔真人秀節目收入帶動下，去年華研營收基期較高。然而，S.H.E 3人合約於去年9月底到期未續約，今年華研營收少了3人演藝經紀收入貢獻，5月營收及累計1到5月營收與去年同期相比的減幅較大。

不過，華研表示，真人秀屬演藝經紀收入，藝人分成較多，華研毛利率較低，與高毛利的授權收入相較，演藝經紀收入較不具穩定性，且獲利貢獻度較低，因此，華研公布的獲利未減少。

華研說，除了現有曲庫保有穩定授權收入外，仍持續創造熱門歌曲，促進版權收入的成長；有別於以往演藝經紀收入高於授權收入，今年第1季授權收入占比達到69%、演藝經紀收入占比30%，整體毛利結構向上攀升，顯現華研以往對歌曲開發版權投資的效應。（編輯：郭萍英）1080610