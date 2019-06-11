蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海新任董事候選人劉揚偉指出，若蘋果（Apple）移轉生產線，鴻海有能力因應。他表示，若蘋果或華為生產因美中貿易戰因素調整，可能有轉單效應，但對鴻海影響不大。

鴻海今天下午在土城總部召開首次自辦法人說明會，4位新任一般董事候選人包括鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰六零八八精密科技主席盧松青、鴻海S次集團總經理兼京鼎董事長劉揚偉、工業富聯副董事長李傑，以及鴻海財務長黃德才一同出席。

法人問及主要客戶蘋果（Apple）產線是否有意調整，劉揚偉指出，鴻海集團在全球16個國家擁有生產據點，除了中國以外，其他大約有25%以上生產能力，蘋果有需要移轉生產線，鴻海有能力因應。

對於美中貿易衝突，劉揚偉指出，貿易戰局勢詭譎多變，鴻海集團24小時密切關注，同樣地主要客戶蘋果也正密切關注，他說，若有需要，鴻海可配合需要調整。

法人問及貿易衝突對蘋果或華為（Huawei）生產影響，劉揚偉重申，貿易衝突局勢詭譎多變，鴻海隨時準備好調整，但只要全球需求消費能力維持，儘管會影響鴻海集團，但不會這麼大。

他指出，若蘋果或是華為生產因貿易戰因素調整，可能有轉單效應，在鴻海集團內部有感受到，但影響不會這麼大。

談到鴻海集團在網通領域布局，呂芳銘表示，儘管伺服器和資料中心競爭不小，還要面對美國加徵關稅影響，不過2018年起鴻海集團已經部分調整，調到沒有25%關稅的地方，他指出，從今年前5月鴻海集團在網通類產品，可以看到仍保持穩健成長趨勢。

法人問及鴻海集團現金用途，黃德才表示，鴻海現金運用在提高創造股東價值目標下，未來配息率不會低於40%，其他現金主要是運用在企業數位化轉型需要，此外因應集團在各國在地化生產，資本支出針對解決供應鏈的要求、企業化數位轉型以及科技研發為主要內容。

談到鴻海未來2年利潤率趨勢，黃德才指出，未來董事會和高階經營主管會努力深耕自動化生產，維持公司利潤率，預期利潤率改善逐漸會看到成果，利潤率不會繼續下降。

法人問及是否推動庫藏股計畫，黃德才指出，施行庫藏股主要是買回減資或激勵員工，未來鴻海並未考慮買回庫藏股減資，但公司股價異常下跌或偏離價值，董事會及經營團隊會考慮施行買回庫藏股，做為激勵員工的工具。（編輯：李信寬）1080611