杏一首度配發股票股利 全力衝長照需求

（中央社記者韓婷婷台北12日電）連鎖醫療用品通路龍頭杏一醫療今天召開股東會，通過配發2.3元現金股利及0.63元股票股利，為首度配發股票股利。

杏一董事長陳麗如表示，今年度首度配發股票股利，除了可以適當的增加資本額，也為未來業務拓展提前做準備。新智慧物流中心在今年4月上樑，預計2020年第2季正式完工啟用，將可滿足逐年成長的長照消費的物流需求。

面對高齡化社會，銀髮、長照市場快速成長，陳麗如表示，杏一除了強化新零售整合服務外，也積極配合各地政府長照政策，目前已打入全台8縣市政府長照相關政策的特約廠商，今年度將持續優化各門市體質與商品結構、強化消費者體驗並提供更好的醫療通路服務品質，除了提供多元支付服務，門市也成為國民旅遊卡的特約商店。

杏一2018全年營業額新台幣46.33億元，年成長7.13%，創下歷史新高，稅後淨利1.12億元，年增率達26.57%，每股盈餘4元。

總經理蔡德忠報告去年營運成果指出，持續推動「整合新零售服務」、「加速擴展通路布局」、「新智慧物流中心興建」三大營運策略，去年8月推出的杏LINE樂活服務，目前已超過8成會員綁定，近日杏LINE樂活服務也新增電子保固卡及消費紀錄檢視功能，未來將持續新增更多服務，透過線上線下整合服務體驗，持續帶動消費成長。

杏一日前公告5月營收4.18億元，較去年同期成長近13.01%；1-5月累計營收達20.57億元，較去年同期成長12.51%，成長率創近7年新高。（編輯：鄭雪文）1080612