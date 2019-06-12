正崴新產品加持 獲利可望明顯優於去年

（中央社記者韓婷婷台北12日電）連接器廠正崴近年積極調整轉型，董事長郭台強表示，今年外在環境變數不少，營收要大幅成長有困難，獲利在新產品加持下，有機會較去年明顯成長。

正崴今天舉行股東會，郭台強指出，中美貿易戰影響，通路銷售受最大波及，預期今年大陸通路規模可能縮減1/3，因應中美貿易戰，將調整戰略，預期店數緊縮，轉向更積極經營台灣、韓國及日本的零售。

郭台強表示，貿易戰除了對通路的影響，因部分消費電子客戶可能加稅到25%，也有來自客戶端要求分攤成本的降價壓力，長遠考量下將進行產能移轉，緬甸廠下個月會先開始生產部分線材，第4季微軟滑鼠或控制器一部分也會移到緬甸廠生產；未來如AR/VR等消費產品放量後，生產可能規畫轉至緬甸廠。第1年預計人數會達6000人，占集團總人數約1/7。

至於印度廠，郭台強預估，蓋廠需要2年時間，初期會與當地外商合作，並採外包，廠區人數約500至1000人；中國生產基地配置上，將轉向增加馬鞍山與徐州生產基地，分散生產。

郭台強坦言，因外在變數影響，這2年營收要大幅成長有困難，但今年有些新客戶加入，包括美國網路遊戲大廠的周邊配件，控制器已開始出貨，耳機及視覺相關的零配件，第4季會有比較具體成效，期待可透過新產品開發維持成長目標，獲利則會大幅改善，今年也希望能啟動員工加薪。（編輯：張均懋）1080612