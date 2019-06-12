統一超羅智先：未來每年都會開一家無人店

（中央社記者江明晏台北12日電）統一超董事長羅智先今天表示，今年景氣前景不清、辛苦程度高，但統一超營運很穩定；因應社會未來發展，後續7-ELEVEN每年都會開一家「無人店」，同時認為所有店都會朝大型化發展。

針對今年景氣，統一超董事長羅智先表示，全球經濟情況都不是很穩定，前景看不清楚，預料在國際情勢不確定性下，對零售業會有影響，但統一超的營運至今很穩定，不過也發現「辛苦的程度越來越高」，上半年的表現都還照軌道走；他也說，零售業的統一超是社會的最後一條線，一旦營運受大影響，就意味著經濟是非常動盪。

統一超今天在台南召開股東會，通過去年財報，2018年稅後純益新台幣102.06 億元，每股純益(EPS)9.82 元，若排除 2017 年星巴克交易案的一次性利得，本業獲利仍維持正成長，股東會也通過每股將配發現金股利 8.8 元，配息率近90%。

另外，7-ELEVEN目前有兩家無人店，羅智先今天表示，開無人店絕對是賠錢，但著眼下一代的需求和消費趨勢，今年還會再開無人店，且未來每年都會開一家，但開店時間和地點都要審慎評估，除了需考慮面積大小，也無法找加盟店。

同時，羅智先也表示，社會走向高齡化，社會動力將減緩，消費者希望能一次滿足需求，因此店鋪最好有大面積並涵蓋多項業種，認為將來所有店都會朝大型化發展。（編輯：林興盟）1080612