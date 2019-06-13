雅茗-KY發現金股息3元 今年轉骨拚再創佳績

（中央社記者江明晏台北13日電）雅茗-KY今天舉行股東常會，通過每股發放現金股息3元。今年調整體質成果見效，第一季每股獲利已達1.32元，年增近3成，創同期及6季來新高紀錄，力拚全年獲利再創佳績。

雅茗-KY表示，去年度在經營團隊的努力下，營收達新台幣21.74億元，年增8.98%，創上櫃以來歷史新高紀錄。獲利方面，受到去年第4季執行精簡人事、關閉績效不佳的直營門店等政策影響，以致獲利比前年減少，但全年稅後淨利仍力守1億元大關，每股稅後盈餘為3.11元。本次股息配發率接近100%。

雅茗-KY指出，集團從去年第4季開始調整體質，績效的提升已逐漸顯現在今年的營運上。以今年第一季為例，營收約為5.5億元，雖然只比去年同期成長5%，但每股獲利成長幅度大增26%。

迎接茶飲旺季，雅茗-KY表示，在汰弱留強的基礎上，將持續進行新菜單、新門面、新零售的策略，並深化「新結盟」戰略，強化異業布局，多方面開拓新市場，以提升營收與獲利。

展望今年，雅茗-KY表示，品牌發展將聚焦「快樂檸檬」、市場發展將聚焦海外地區。具體營運目標包括，中國大陸地區將開出300至350家門店、新店型門店將超過30%以上、海外門店成長1.5倍及採購毛利增長5%等。並將強強聯手，深化策略聯盟，以積極展店，以及加大力度做好內部管理與費用管控。

此外，雅茗-KY不排除投資與併購適當標的與機會，全力達成集團今年營運與獲利目標。（編輯：李信寬）1080613