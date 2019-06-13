承租油輪遭攻擊 中油：石油腦庫存到7月底無虞

載有石油腦的中油油船在伊朗外海遭攻擊，中油表示，台灣石油腦庫存目前仍有45萬公秉，到7月底無虞。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）載有石油腦的中油油船在伊朗外海遭攻擊，中油強調，受創情況及損失尚待釐清，不過，台灣石油腦庫存目前仍有45萬公秉，到7月底無虞。另外，保險公司將全額理賠，對營收影響甚微。

中油所租用的石油腦貨油船（Front Altair）在波斯灣海域受到攻擊，船上載有石油腦約7.5萬噸，目前所知船上船員已棄船並全數被鄰近船救走，中油指出，尚無法確定攻擊者，受創情況以及貨油損失程度尚待釐清。

中油解釋，中油一個月大約使用約30萬噸石油腦，目前仍有45萬公秉石油腦，用到7月底是沒問題。已經請貿易處向其他安全地區像是美國、非洲等國家採購。

中油說，「最多差7.5萬噸石油腦」，希望7月20日前補足，但若7月20日沒有補足7.5萬噸石油腦，中油煉製事業部每天會減少5%石油腦用量，大約每天減少3000公秉。

中油強調，現在庫存存量高，足夠國內國內汽柴油供應以及煉製石化產業供應，油源安全庫存無虞，不影響國內汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

至於後續理賠，中油表示，已經請財務部門與保險公司聯繫，由於中油保全險，會由保險公司全額理賠，對今年營收影響甚微。

載運石油腦的貨油船是由中油供應商Ocean Energy承租，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以CFR（成本加運費）條件交貨，而中油為貨油的貨主，原始貨源來自ADNOC公司。（編輯：楊凱翔）1080613

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

（中央社記者韋樞台北13日電）中油公司所承租的石油腦貨船在波斯灣地區遭攻擊，中油認為不影響國內油品供應和下游石化品供應。台塑石化表示，只要中油提出需求，台塑化可立即緊急供應國內油品需求。

台塑石化表示，石油腦又稱輕油，以一艘船載運7.5萬公噸石油腦，對一家大型石油公司來說影響非常有限；目前還未接到中油公司提出需求，但只要有需求，台塑石化會立即緊急協助供應國內需求，不會有問題。

台塑石化以自家公司為例，台塑石化一個月要用到約80餘萬公噸的輕油，7.5萬公噸的量占不到1/10；以全亞洲來說，一個月成交的輕油量高達400餘萬公噸，所以7.5萬公噸輕油來說占比非常小，而且以目前原油正處於下跌的走勢中，其實可以很容易的在現貨市場買到輕油，不會有太大問題。（編輯：趙蔚蘭）1080613