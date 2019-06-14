中油租用油船遭攻擊 保險理賠後估損失800萬

（中央社記者林孟汝台北14日電）中油租用油船在波斯灣海域受到攻擊，副總經理邱家守今天表示，這是單一事件，對油價不會有太大影響，估計保險理賠後，中油約損失新台幣800萬元。

中油所租用的油船（Front Altair）在波斯灣海域遭到攻擊，船上載有石油腦約7.5萬噸，邱家守上午表示，昨天誤傳為沉船，但經確認僅有火燒，目前狀況已解除，但因船體高溫，海事鑑識人員還無法登船。

邱家守指出，這批石油腦採購價為3400萬美元（約新台幣10億7000萬元），但因有全額保險及兵險理賠，中油初估僅約需負擔新台幣800萬元的自負額，「整個影響很小」。

他說，這次攻擊是單一事件，發生事故的船也是外籍的，不會有針對台灣的問題，雖然昨天事故傳出時，國際油價曾瞬間飆漲4.5%，但收盤又回落僅漲2%，由此觀察國際油價還是會回歸供需面，國內油價則是根據浮動油價公式調整。下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.2元、0.1元。

邱家守指出，石油腦可做為汽油及石化原料，但7.5萬噸僅約當2天汽油庫存，目前中油仍有汽油75天庫存，這次事件不會影響國內供給，「整個影響是很小」，必要時也會減少每個月約20萬公秉汽油的外銷量。

另外，中油石化原料也有45天安全存量，加上中油6、7月原本就有20萬噸石油腦進貨，8月預計有30萬噸石油腦，「貨源不成問題」，就算現在損失7.5萬噸，也可讓原油煉製增產，因應不成問題。

至於未來是否考慮繞道，以免影響運油、氣安全，邱家守說，由於荷莫茲海峽是進入波斯灣唯一的水道，應該是無法繞道，但國際上應該不會不處理攻擊事件。（編輯：鄭雪文）1080614