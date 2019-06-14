東元美國訂單移轉生產 深耕越南印度市場

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）東元董事長邱純枝表示，因應美中貿易戰，已將所有美國訂單轉回台灣、馬來西亞和越南廠生產，貿易戰影響可控，深耕越南和印度市場。法人估東元今年業績獲利可較去年佳。

東元今天上午舉行股東會和董事會，會後邱純枝接受媒體採訪。

展望下半年景氣，邱純枝表示，東元集團本身整體穩定，其中在電機工程上預計有較多接單，接單之後業績實現穩健向上，工程收入下半年走勢正向較上半年佳。

從各產品來看，在風力發電工程項目成長，重電項目平穩，今年大馬達出貨成長、小馬達出貨穩定，邱純枝預期東元集團今年業績可恢復成長力度，獲利有把握。

法人預估，今年東元整體業績可較去年小幅成長個位數百分點，下半年業績可較上半年佳，今年獲利表現可望較去年佳。

觀察美中貿易戰，邱純枝指出這考驗供應鏈調度能力，東元集團去年已經進行調度，雖然去年獲利有微幅影響，不過今年在越南生產線加入，從生產成本角度看可降到低水準，加上新台幣匯率助攻，貿易戰影響在可控範圍之內。

不過邱純枝也表示，仍須觀察長期景氣變化，此外台灣國內產業機械景氣有下滑的跡象，部分國內馬達業績可能受到牽動。

中央社記者問及生產線因應貿易戰調整概況，邱純枝指出，原本美國訂單在中國大陸產線生產，因應貿易戰，部分產能已經移回到台灣和東南亞，中國大陸當地產線挪移作業，去年已經做得差不多。

她進一步分析，東元在中國大陸產線，內需和外銷比重各占一半，其中外銷產線比重約60%到70%，已經移到東南亞和台灣。中國大陸產線以內需市場為主，包括無錫和青島的小馬達產線，至於江西的大馬達訂單已經移回到台灣生產。

在海外市場布局，邱純枝指出，東南亞以越南為主，生產小馬達為主，原先每月產能可到20萬台，現在加速提高到明年每年產能到30萬台。至於越南廠投資金額其中建廠約600萬美元到700萬美元，整體土建投資約1000萬美元以上，7月底在越南平陽省美福三工業區將啟用新馬達廠。

邱純枝表示，東元在越南建廠，規劃與台灣管理同步連線，旗下東捷扮演資訊化和智能化角色，也與研華合作。

在印度市場布局，邱純枝指出當地小馬達年產能約5萬台，今年除了外銷外，也申請到內銷執照，預期下半年可進入印度內需市場。此外東元跟日本三井商社合作高效率馬達廠約年20萬台的規劃，預計今年下半年計畫確定，主要以印度國內市場為主。

在電動車應用布局，邱純枝指出，東元電動車領域鎖定馬達和驅動系統，大電動巴士和電動轎車馬達出貨今年穩定接單，並與車廠開發新模式。其中大巴在台灣、轎車在中國大陸布局，在印度市場也希望深耕電動車應用。

觀察全球市場布局，邱純枝表示，供應鏈調整不會影響全球市場布局變化，其中美國仍是東元最大海外市場，中國大陸規模可達北美地市場的二分之一。

東元指出，今年第1季重電馬達占本業業績比重約47%到48%，家電占比12%到13%，自動化系統占比約10.5%，機電工程占比約8%。其中重電馬達部分，北美市場占比約4成，中國大陸占比約2成，台灣占25%，東南亞占15%。

若從各市場今年成長率來看，東元表示，中國大陸市場成長率看佳，再來是北美市場，東南亞其中越南穩健向上，整體東南亞市場小幅成長，中國大陸市場以防爆馬達、基礎建設、塑化工業、大型商用空調等應用為主。

法人預估，東元今年中國大陸市場可望兩位數成長幅度，北美市場成長幅度約7%到8%，東南亞可小幅成長，台灣市場相對走緩。（編輯：鄭雪文）1080614