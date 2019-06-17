737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

（中央社巴黎17日綜合外電報導）航太界盛事巴黎航空展今天登場，在飛安疑慮、貿易戰和波斯灣緊張情勢升高等因素影響下，全球大型飛機製造商訂單雖有進帳，卻高興不起來。

這場航空界兩年一度的盛會是一窺這個年產值1500億美元（約新台幣4兆7262億元）商用飛機產業景氣的機會。貿易爭端和經濟低迷等全球壓力，讓不少分析師認為商用機產業開始進入減速階段，德國漢莎航空（Lufthansa）昨天晚間發布的獲利警訊即為一例。

去年10月和今年3月接連兩起空難，迫使737 MAX系列客機全球停飛，讓波音（Boeing）不得不放下身段，不但得安撫客戶和供應商的疑慮，還要化解外界對波音處理這場拖了好幾個月危機的批評聲浪。

波音董事長兼執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）今天說：「波音面臨關鍵時刻。我們停下腳步，深切反省，從中汲取教訓。」

米倫伯格表示，波音在施行737 MAX有缺陷的座艙警示系統方面犯了錯，並說接連兩起致命空難後，重建客戶信心需要一段時間。

米倫伯格坦言波音未能和主管機關與客戶溝通「清楚」，但也對於會壓低機頭的控制系統軟體工程和設計方式提出辯解。空難調查聚焦於這項防失速系統。

米倫伯格表示，他預期737 MAX今年將重返藍天服役，90%客戶已參加公司更新後「操控特性增益系統」（MCAS）軟體的模擬訓練課程。同時，波音也努力尋求通過主管機關的審核驗證。

今年3月737 MAX全球停飛後，當初搶著採購737 MAX的航空公司被迫取消數以千計的航班，獲利受到重創。

美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）航太分析師艾波拉費（Richard Aboulafia）表示：「波音MAX危機並非最不吉利的徵兆，因為這個問題可以解決，空中運輸數據才真正令人憂心。倘若3月和4月的數據是前兆，我們可能會看到航空業更廣泛的供需問題。」

艾波拉費說，淨訂單恐創多年來最低。

其他分析師則駁斥航太業走下坡的說法，他們指出亞洲中產階級日益增加帶動空中運輸需求，加上航空公司也必須採購新機，以符合環保目標。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1080617