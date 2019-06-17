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西門子歌美颯可望獲海能風場47座風機訂單

最新更新：2019/06/17 19:18

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）西門子歌美颯今天宣布，將為海能風電風場（Formosa II）提供47座離岸風機，總裝置容量為376MW，以及20年運維協議。不過，最終訂單待麥格理與上緯做出最後投資決定後確認。

上緯與麥格理資本合作的海能風電風場（Formosa II）位於苗栗縣竹南外海，預計明年開始進行海上工程。西門子歌美颯今天發布新聞稿表示，已有條件取得海能風電專案訂單，將提供風場所需47座SG-8.0-167 DD離岸風機，總裝置容量376MW（百萬瓦），並提供20年運維服務協議，包含提供所需的零組件和設備，以確保發電站維持穩定性能。

不過，西門子歌美颯也說，最終訂單由麥格理與上緯集團做出最後投資決定後確認。

西門子歌美颯指出，海能專案位於海洋風電西側及西南側，海洋風電也採用22台西門子歌美颯的離岸風機。

西門子歌美颯亞太區離岸風電執行總經理史汀柏格（Niels Steenberg）表示，從台灣第一個海洋離岸風電計畫，西門子歌美颯與上緯及麥格理資本就展開密切合作，也顯示西門子歌美颯努力投入台灣離岸風電計畫，積極為台灣發展離岸風電打下基礎。（編輯：張均懋）1080617

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