貿易戰搶進東南亞布局 會計師：恐僅短暫效益

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）因應美中貿易戰及全球關稅壁壘興起，會計師觀察，台商供應鏈布局，逐漸由「單鏈」轉為「三鏈並進」，往美國、中國大陸及歐洲等主要市場接近；東南亞地區雖具成本優勢，但隨大量業者搶進，效益可能很快降低。

安永聯合會計師事務所今天舉辦「台灣國際稅務智庫2019高峰會」，安永國際租稅及移轉訂價服務執業會計師林宜賢會中受訪指出，全球經貿環境近期出現極大變化，各國不僅大打貿易戰，還延伸至科技戰及金融戰，三大戰場交織，使台商國際稅務規劃更為複雜。

林宜賢指出，過去國際稅務規劃主要聚焦在所得稅，如今包括營業稅、關稅等也必須一併考量，才能順利完成供應鏈移轉。觀察台商供應鏈移轉的路徑，與日商、韓商類似，大多轉向「三鏈並進」，聚焦中國大陸、美國及歐洲市場。

對於越南等東南亞國家，林宜賢直言，將供應鏈移轉至東南亞地區恐怕不是長長久久的策略，短期內雖具有成本優勢，但隨企業一窩蜂搶進，拉高土地、廠房及人工成本，可能短短3、5年就得再遷移供應鏈；同時，中國企業也在搶食東南亞市場，更不利台商發展。

林宜賢提醒，將供應鏈移往勞動成本低、租稅優惠過高的國家，貨物銷售到美國與歐盟時，可能恐遭受反傾銷、反補貼與反避稅調查，被課徵高額關稅與所得稅，反而無法節省成本。

另一方面，林宜賢認為，長遠來看，趨近消費地已經成為製造業的未來趨勢，隨各國紛紛架起關稅壁壘高牆，強調消費產品應為本國製造，台商製造地及市場若距離太遠，將產生極大資金積壓的壓力及風險；建議應改為「短鏈供應」模式，接近消費市場製造。（編輯：張均懋）1080618