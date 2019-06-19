遴選評委透明化 工程會7/1公開名單將附學經歷

（中央社記者劉麗榮台北19日電）行政院公共工程委員會今天表示，為協助各機關遴選採購評選委員，已建置4000餘人的專家學者建議名單資料庫，專長分250個科別。為讓外界檢視其專業性，7月1日起公開評選名單時將登載學經歷背景。

工程會透過新聞稿指出，已建置的「專家學者建議名單資料庫」，其專業領域包括工學類等16類別，並下分景觀設計等250個科別專長，相關機關可透過政府電子採購網提供的多元方式，設定所需的專長條件遴選委員。至於有平面媒體報導指資料庫未就不同領域分類，任由資料庫抽籤產生，是有所誤解。

工程會表示，部分機關設定專業類科別及專長條件後，就符合條件者採隨機遴選，其目的是防弊，避免請託關說或受個人喜好偏見影響。至於報載機電專家評選景觀類情形，如果景觀工程含有機電設施，基於專業分工，機關遴選的委員包含機電背景人士，應是從需求面考量。

工程會進一步表示，機關肩負評選成敗責任，一般利用資料庫挑選與評選項目有關專長的專家學者，會再從其中審慎選擇較合適者簽報機關首長或其授權人員核定。資料庫若無合適人選，也可以另外簽報核定，如採隨機抽籤方式遴選委員，卻忽略專長，是錯誤的作法。

為使評選委員的專業知識更為透明，工程會預計從7月1日起，政府電子採購網將增加公開評選委員學經歷欄位，供各機關於公開評選委員名單時一併登載，以利各界檢視其專業與採購標的關聯性。（編輯：李信寬）1080619