企業投資智慧機械5G可抵減營所稅 立院三讀

（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院會今天三讀修正通過產創條例增訂第10條之1，為鼓勵企業投資智慧機械及5G，當年度支出金額達新台幣100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%，或分3年抵減率3%，抵減應納營所稅額。

行政院提案指出，因應工業4.0的產業升級浪潮，「智慧製造」已成為國際產業發展趨勢，並搭配新一代5G行動通訊技術發展，智慧升級、數位轉型工作，已成為現階段產業政策的重要目標；為回應產業界訴求，把握產業投入智慧化的關鍵時刻，因此提出產業創新條例增訂第10條之1條文。

行政院指出，修法將採智慧機械3年、5G 4年的短期投資抵減優惠措施方式，鼓勵業者投資；藉由租稅誘因，使已達數位化的大型廠商，加速邁入智慧製造，並使廣大中小企業加速導入數位化，大幅提升產能、透過智慧加乘效果，帶動相關產業擴大投資。

三讀通過條文明定，最近3年內無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大情事的公司，從民國108年到110年投資自行使用的全新智慧機械，或從108年到111年投資於導入第5代行動通訊系統的相關軟硬體、技術等，可享租稅優惠。

條文明定，其支出金額在同一課稅年度內，合計達新台幣100萬元以上、10億元以下範圍，得選擇在支出金額5%限度內，折抵當年度應納營利事業所得稅額；或在支出金額3%限度內，從當年度起3年內抵減各年度應納營所稅額。

三讀條文明定，各年度投資減抵金額，以不超過當年度應納營所稅額30%為限。（編輯：張均懋）1080619