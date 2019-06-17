台商回台投資方案2.0版 納根留台灣企業

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院因應中美貿易戰端出台商回台投資方案，因反應熱烈，行政院長蘇貞昌日前召集相關部會研商後，指示擴大實施方案2.0版，將根留台灣企業納入，補助貸款手續費，擬7月上路。

今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，為協助台商返台投資，方案推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，補助總額度為200億元。由於台商返台投資情形良好，至5月底止，經濟部已通過61家，累積投資逾新台幣3100億元，補助銀行手續費額度不到半年便已用罄。

知情人士指出，日前蘇貞昌召開跨部會會議盤點台商回台投資方案，指示推出2.0版，將補助優惠擴大實施，不再獨厚返台投資的台商，對於長年根留台灣的企業也一併適用，預計今年7月1日實施。

知情人士說明，2.0版的重點，第一是延續補助回台投資台商的貸款銀行手續費，2.0版將補助分為三等級，目前規劃貸款額度20億元以內補助0.5%，20億元到100億元補助0.3%，100億元以上補助0.1%。

他說，第二，2.0版將補助優惠擴大適用到根留台灣的企業，大企業將比照新實施的台商回台方案2.0版，享有專案貸款銀行手續費補助，補助比率也比照適用；中小企業則規劃補助1.5%的銀行貸款手續費。

知情人士說，該方案目前還在研擬階段，今天國發基金將開會針對相關數字細節進行討論。（編輯：蘇志宗）1080617