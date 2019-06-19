大飲財報仍無法如期公告 下市危機難解

（中央社記者韓婷婷台北19日電）蘋果西打生產廠大飲6月3日雖然公告找到新任簽證會計師，但截至今天財報展延截止日，包括第1季及去年財報依舊無法如期公告，下市危機難解。

大飲因107年財報簽證會計師出具「無法表示意見」，引發掏空疑雲，之後遭檢調搜索，前總經理孫幼英也被羈押，日前又再延押，股票已在4月8日暫停交易，若遲遲未能提出會計師簽證財報，最快恐在10月面臨下市危機。

大飲先前變更原委任資誠會計師事務所，6月初公告將會計師事務所換成南台聯合會計師事務所，新任簽證會計師為丁澤祥和蔡玉琴。

大飲今天公告，今年第1季及去年度財報無法如期重行公告，已發函金融監督管理委員會申請展期。財報持續難產，等同大飲下市危機未能解除。

大飲去年斥資新台幣6.4億元與關係人旭順、國信2家公司進行不動產交易時，包括交易價格、付款後移轉登記延宕多時、解除契約後將已支付款項轉為資金貸與等內容均未能做出合理說明，以致原先委任的資誠聯合會計師不願意為財報背書，出具「無法表示意見」簽核。

大飲日前一度公告董事會通過將朝向「非公開發行」規劃，也引來外界質疑規避證交法監督聲浪。（編輯：張均懋）1080619