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中美貿易戰影響　日對中出口額大減

最新更新：2019/06/19 22:34

（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本財務省今天公布5月的貿易統計顯示，時隔4個月出現貿易逆差。日媒指出，受到中國與美國貿易戰影響，日本對中國的出口額大幅減少，對其他亞洲國家的出口也呈現鈍化。

日本財務省5月貿易統計顯示，出口比去年同期減少7.8%，為5兆8351億日圓（約新台幣1兆7000億元）。日本對中國的出口額占整體出口額2成，日本5月對中國出口額大減，整體出口額連續6個月低於去年同期。

日本5月進口額比去年同期少1.5%，為6兆8022億日圓，貿易收支為9671億日圓逆差，時隔4個月呈現貿易逆差。

日本5月對中國的出口額比去年同期減少9.7%，為1兆1484億日圓，連續3個月減少。減少額的近半數是機械類產品，尤其是半導體等製造裝置，比去年同期減少了27.5%。

日本經濟新聞報導，受到中美貿易戰影響，在中國的工業生產成長有鈍化的情況。今後以電子零件為主，來自日本的出口可能更為減少。受到美國政府形同禁止與中國電信龍頭華為技術公司交易影響，日本電機大廠Panasonic於5月下旬前決定停止與華為的部分交易。華為2018年從日本調度了約7000億日圓的零件。

日經報導指出，日本在半導體等製造裝置出口方面，對南韓的出口額減少了67.9%，減幅比日本對中國的出口減幅還大，這可能是受到南韓出口到中國的半導體數量減少影響。

日本對東南亞國家協會（ASEAN）出口機械類、電子產品也大幅減少。（編輯：林憬屏）1080619

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