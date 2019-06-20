外資看旺PCB升級 4大動能點火

（中央社記者江明晏台北20日電）美系外資看好印刷電路板(PCB)產業，4大驅動力為5G、雲端、汽車和新一代行動設備，將成為推升PCB、銅箔基板(CCL)產業的重要關鍵，預估2020年至2025年，產業營收年複合成長率12%，達300億美元。

美系外資出具PCB產業報告指出，PCB的關鍵功能已經從連接電子零組件發展到連接世界的角色，4大驅動力為5G、雲端、汽車和新一代行動設備，這也是未來幾年全球PCB市場的趨勢。

美系外資觀察，台灣PCB和銅箔基板領域的主要受益者是台燿和台光電。

美系外資並看好，全方位連結特色(Ubiquitous Connectivity)，將是推升PCB、銅箔基板產業的重要關鍵，也將讓產業量能和價值同步升級，預估2020年至2025年，將帶動產業營收年複合成長率為12%，達到300億美元規模。

美系外資看好台燿受惠5G及雲端等題材，給予「買進」，台燿目標價上看148元。並認為台光電將受惠於汽車領域等，給予「買進」，台燿目標價上看115元。

此外，美系外資也給予欣興評等「賣出」，目標價21元；台郡及臻鼎-KY的評等均是「中立」，目標價分別為86元及96元。

美系外資指出，在5G發展趨勢中，5G基站將大規模採用mimo天線，也將需要更多地使用低損耗CCL。

而AI、超級電腦伺服器和高速交換機等也推升雲端領域對PCB的需求；而在汽車中，預計電動汽車和自動駕駛滲透率的提高，將大幅提升PCB的使用。另外，下一代行動設備，無論是AR、智慧眼鏡、可折疊設備還是輕薄手機，將能提升PCB的用量與需求，並需要更多創新技術，如類載板（SLP）。（編輯：李信寬）1080620