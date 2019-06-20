OTT引爆高流量 中華電攜手Akamai助陣

（中央社記者江明晏台北20日電）OTT興起，網路流量呈爆炸性成長，中華電信今天宣布攜手全球雲端遞送平台Akamai，打造內容遞送網路（CDN）解決方案，在內容傳輸與國際接軌，提供台灣用戶優質的網路使用經驗。

數位經濟蓬勃發展、OTT線上影音串流興起，網路流量呈現爆炸性成長，如何解決數據傳輸瓶頸並增加穩定度成為電信業者的致勝關鍵，中華電信為台灣電信龍頭，今天宣布攜手全球雲端遞送平台Akamai，將於內容遞送網路（CDN）服務及雲端運算安全等業務策略合作，打造CDN解決方案，在內容傳輸與國際接軌。

中華電說明，在雙方策略合作架構下，透過中華電信的高速骨幹網路與機房節點，提供穩定傳輸品質與即時技術支援，搭配Akamai的CDN動態加速與資安防禦等技術，將可提供給國內或跨國企業兼顧品質與安全的CDN解決方案。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，中華電信自2011年起，即致力運用骨幹網路及高性能邊緣伺服器，領先國內電信業界推出CDN解決方案，與全球CDN服務領導者Akamai合作，共同擘劃打造嶄新的CDN平台，可提供國內企業用戶更完善的CDN解決方案。

Akamai區域副總裁暨大中華區總經理李昇表示Akamai遍布於全球139個國家，部署與建置約23.9萬台伺服器以及近1600個網路所提供的內容遞送網路服務，協助中華電信的企業用戶能在全球流暢地拓展業務。除此之外，Akamai將在台灣擴大建置基礎設備，讓在地客戶也能有更好更快速的內容遞送與媒體串流體驗。（編輯：黃國倫）1080620