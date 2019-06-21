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合庫銀107年獲利創新高 基層員工平均加薪6.67%

最新更新：2019/06/21 12:57

（中央社記者劉麗榮台北21日電）合庫金控今天召開股東會，通過每股配發股利1.05元。董事長雷仲達表示，核心子公司合庫銀行去年獲利創新高，今年加薪平均幅度達4.53%，基層員工達6.67%。

合庫金控董事長雷仲達表示，合庫金控成立於民國100年，有7家子公司，截至107年底，總資產達新台幣3.5兆元，為國內資產規模第7大金控公司。

雷仲達指出，去年獲利雖面臨挑戰，合庫金控仍有不錯表現。107年度合併稅後淨利達新台幣160.16億元，較106年成長8.86%，稅後每股盈餘1.24元，為金控成立以來新高紀錄，淨值報酬率及資產報酬率分別為7.66%和0.46%。

他說，各子公司除了證券因股市震盪小幅虧損，其他都維持獲利。合庫金控最重要的獲利引擎合庫銀行，各項業務持續成長，存款、放款餘額都是全國第2大，也是國內營業據點最多的商業銀行。目前海外22處據點橫跨歐、美、澳、亞4洲，今年預計在寮國永珍、柬埔寨金邊新增兩據點。

雷仲達說，合庫銀去年參照政府公教人員調薪幅度，8000多名員工平均加薪3%，加上年度晉級加薪2.84%，總加薪平均幅度達5.84%；107年獲利也創歷史新高，因此今年再加碼發0.3個月的盈餘成長獎金，啟動加薪計畫，第2季起調薪，總加薪平均幅度達4.53%，基層員工更達6.67%，「特別要照顧新進員工，13職等以上則不在加薪之列」。

此外，合庫也規劃從明年初實施員工持股信託，員工每月提撥1000元，銀行端也相對提撥1000元，希望為員工增加更多福利，吸引更多優秀人才加入。

同時，為改善少子化，合庫也大幅提高員工生育補助，第一胎補助6萬元，第二胎補助8萬元，第三胎以上補助10萬元。

被視為幸福企業的合庫銀行，今年獲選為財金保險畢業生「最嚮往的金控公司」，雷仲達指出，今年兩梯次招募680人，第二梯次報名人數5400人，創金融研訓院辦理對外甄試報名人數新高。

展望108年，雷仲達指出，全球經濟持續成長，但動能會趨緩，存在諸多風險例如美中貿易戰、英國脫歐尚未明朗、中國大陸經濟結構調整及企業債務偏高、國際股匯債市波動、國際原物料走勢等都會牽動全球經濟表現。

他說，合庫將密切掌握數位金融科技脈動，深耕核心業務，創造永續競爭優勢，維持穩健的資產品質，提升經營價值，並進一步擴充國際金融版圖，增進海外營運，發展多元獲利，落實法遵和風控機制，強化公司治理效能。（編輯：李信寬）1080621

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