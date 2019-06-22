台股下週看盤重點 聚焦台積電除息G20川習會

（中央社記者潘智義台北22日電）台股週線上漲近280點，不過下週台積電將在24日除息，能否順利填息外界關注。而長榮空服罷工後續、G20川習會能否順利解決美中貿易歧見，也將影響台股盤勢。

台股除息行情開跑，加上川習會利多，台灣證券交易所統計，21日加權指數收在10803.77點，週線上漲279.10點，漲幅約為2.65%。

台股三王台積電將在24日除息，每股配發新台幣8元現金股利，證交所估計，將影響加權股價指數約69.3點；統計過去5年台積電除息行情走勢，除了2015年以外，其餘4次均能在一季度內順利完成填息，2016、2018年更是一個月內完成填息，3大法人21日合計買超台積電1.4萬餘張，卡位除息行情意味濃厚。

由於張忠謀將台積電交棒給繼任的董事長劉德音和總裁魏哲家約1年時間，台積電能否在除息後順利填息，也反映投資人對新經營團隊1年來表現的信賴度。

24日除息的股票還有葡萄王、永光、寶隆、厚生、夏都、王品、益登、融程電、國精化、群益期、華興、基士德-KY，包括台積電在內，前述13檔指數採樣股票除息，減少市值占發行量加權股價指數約70.3點。

下週玉晶光、台船、好樂迪、中美晶、日月光、味全、麗嬰房等公司都將舉行一年一度的股東大會，目前持續罷工的長榮航空及大同集團旗下面板廠華映，排定在24日召開股東會，預料小股東也會為自己的權益發聲。

另外，28日登場的G20峰會，美國總統川普、中國國家主席習近平將就美中貿易進行協商，美中貿易戰是歹戲拖棚，還是能撥雲見日，讓股市投資人屏息以待。

法人指出，川普與習近平確定將於G20峰會期間會晤，營造和談氣氛，帶動上週台股收紅，但今天美國政府又將中國5家企業列為黑名單，己恐破壞G20會議氣氛，中國對這件事的態度將影響下週台股表現，預估川習會前台股恐仍將出現觀望氣氛。（編輯：黃國倫/林孟汝）1080622