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美新增中企黑名單 法人：台股添變數

最新更新：2019/06/22 18:47
美國政府在G20峰會前將5家中企單位列為黑名單，法人22日對此表示台股恐將受到波及，但影響多大仍待觀察。（中央社檔案照片）
美國政府在G20峰會前將5家中企單位列為黑名單，法人22日對此表示台股恐將受到波及，但影響多大仍待觀察。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北22日電）美國政府在G20峰會前，將中國5家企業及單位列為黑名單，法人今天表示，台股恐將受到波及，但影響多大仍待觀察，初步來看，被列黑名單的企業應與台灣廠商沒有供應鏈關係。

美國為顧及總統川普與中國領導人習近平G20峰會的氛圍，推遲美國副總統彭斯的有關中國政策演說，但美國政府仍在川習會前夕，將5家中國的科技單位列為黑名單，禁向美國採購零組件。

這次被加入黑名單的企業包括美國半導體「超微公司」（AMD）在中國的合資夥伴天津海光先進技術投資有限公司、天津海光的大股東中科曙光，以及成都海光集成電路和成都海光微電子技術。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國在G20峰會前將中國大陸5企業及單位列入黑名單，到底是故意還是不小心的做為，有待釐清，但這個動作對中國而言很不友善，已破壞川習會的氣氛，萬一中國採取報復手段，習近平不出席峰會改由層級較低官員出席，雙方你來我往，整個會談就無法順利進行。

儲祥生指出，美中從貿易戰打到科技戰，對科技產業相當不利，目前初步來看，被列為黑名單的企業應與台灣廠商沒有供應鏈關係。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，川普邀請習近平參加G20會議，營造川習會氣氛，市場以利多解釋，使得近期全球股市大幅上漲，但美國卻在此時公布實質名單，5家中國公司被列入黑名單。

陳冠升說，恐怕川普這樣的兩手策略將不利於川習會的氣氛，對近期漲多的股市增添一些變數。（編輯：林興盟）1080622

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