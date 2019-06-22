撐不住了 韓企紛紛將生產撤出中國

（中央社首爾22日綜合外電報導）三星電子、現代汽車、起亞汽車和樂金電子等南韓企業因為對中國過度依賴，易受到中國當地競爭、地緣政治摩擦和經濟不利因素衝擊，因此正在將生產移出中國。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，與南韓企業經常有往來的日本金融機構一名消息人士透露：「他們拖這麼久才做出決定，可能是為了不要給中國政府留下壞印象，但現在他們再也撐不下去了。」

三星電子打頭陣，帶領這波風潮。隨著近幾年三星智慧型手機在中國銷量下滑，2018年三星在中國市占率不到1%，三星在天津的一家主要工廠停止生產似乎只是時間的問題。

三星若關閉廠房，積極保障就業的中國政府勢必會對三星多方施壓，但三星為了維持在中國的營運已經盡力。三星最後還是投降，去年底決定結束天津廠的智慧型手機生產。

此舉引起其他南韓企業紛紛跟進。一家南韓公司的員工說：「有三星帶頭，我們的心理負擔減少了」

現代汽車5月將每年可生產30萬輛車的北京工廠暫停營運，子公司起亞汽車也將在這個月下旬結束江蘇省工廠的起亞品牌汽車生產。家電用品製造商樂金電子最近將所有輸往美國的冰箱生產，從浙江省工廠移回南韓。

在此同時，三星電子正考慮進一步裁員，提供自願退休方案給另一家位於廣東省的智慧型手機工廠員工。

南韓企業對中國的過度曝險以及隨之而來的風險，並不是新聞，但三星、現代在中國的強勁表現在一段時間內掩蓋了這些疑慮。

三星2012年是中國智慧型手機市場的龍頭，現代直到2016年在中國的汽車銷售都還位居第3，拜廣受歡迎的休旅車之賜，僅落後福斯（Volkswagen）和通用汽車（General Motors）。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1080622