臉書幣助攻 比特幣漲破11000美元

（中央社倫敦24日綜合外電報導）比特幣價格今天突破1萬1000美元，衝上接近16個月來最高點，漲勢傲視股票、外匯和大宗商品等其他資產。分析師指出，這歸功於臉書發布數位貨幣計畫，大大激勵加密貨幣價格。

法新社報導，比特幣價格今天來到11251.11美元，是去年3月以來首度站上1萬美元。本月至今比特幣已大漲約20%，但距離2017年底創下的接近2萬美元歷史最高價還有段距離。

社群網站臉書（Facebook）18日宣布，計畫明年推出自家數位貨幣Libra，以一籃子貨幣為基礎，並獲得Visa、萬事達卡（MasterCard）、PayPal和優步（Uber）等數家企業支持。

Think Markets分析師阿斯拉姆（Naeem Aslam）指出：「比特幣價格再度勁揚，主要由於加密貨幣和相關技術重新獲得主流目光青睞。像臉書Libra這樣的計畫，為加密貨幣帶來亟需的助力。」

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）則認為：「比特幣價格很可能持續震盪，1萬2000美元和1萬5000美元將是接下來2大壓力關卡。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080624