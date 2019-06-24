更多編輯台推薦新聞：
日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌
國際

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌

X光揭近200年前秘密 台南孔廟御匾字下有字
文化

X光揭近200年前秘密 台南孔廟御匾字下有字

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

LINE 8週年限時送表情貼 攜手台灣35位畫家

LINE 8週年限時送表情貼 攜手台灣35位畫家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

臉書幣助攻 比特幣漲破11000美元

最新更新：2019/06/24 21:58

（中央社倫敦24日綜合外電報導）比特幣價格今天突破1萬1000美元，衝上接近16個月來最高點，漲勢傲視股票、外匯和大宗商品等其他資產。分析師指出，這歸功於臉書發布數位貨幣計畫，大大激勵加密貨幣價格。

法新社報導，比特幣價格今天來到11251.11美元，是去年3月以來首度站上1萬美元。本月至今比特幣已大漲約20%，但距離2017年底創下的接近2萬美元歷史最高價還有段距離。

社群網站臉書（Facebook）18日宣布，計畫明年推出自家數位貨幣Libra，以一籃子貨幣為基礎，並獲得Visa、萬事達卡（MasterCard）、PayPal和優步（Uber）等數家企業支持。

Think Markets分析師阿斯拉姆（Naeem Aslam）指出：「比特幣價格再度勁揚，主要由於加密貨幣和相關技術重新獲得主流目光青睞。像臉書Libra這樣的計畫，為加密貨幣帶來亟需的助力。」

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）則認為：「比特幣價格很可能持續震盪，1萬2000美元和1萬5000美元將是接下來2大壓力關卡。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080624

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報