迎旺季 超眾領軍散熱族群股價發燙

（中央社記者韓婷婷台北25日電）度過相對較淡的第2季，迎接傳統第3季旺季，散熱廠商普遍期待營運將轉強，今天類股在超眾帶動下，類股價量齊揚。

超眾看好今年業績優於去年，今天在利多訊息激勵下，股價開高震盪走高，早盤股價一度來到176元，上漲4.76%，回到前波高檔平台區，帶動類股走強，雙鴻、泰碩、力致漲幅也都在2%左右，成為今天盤面焦點。

超眾昨天股東會釋出產業樂觀訊息，看好與日本電產結盟後，綜效開始顯現，積極透過整合搭售模式擴大客戶群，因應包括5G手機及各種產品的散熱需求，同時加快車用及資料庫中心佈局，超眾也將持續擴產。

下半年包括筆電、伺服器都將進入旺季需求，手機新機散熱板也可望陸續進入拉貨期，超眾看好下半年逐季成長態勢，今年整體營運預估將優於去年。不過美中貿易戰還是變數，將牽動產業發展進度。

泰碩受惠手機熱導板7月進入量產，加上5G基地台一體化有源天線出貨穩定，預估第3季營運樂觀。

泰碩表示，來自中興的5G基地台天線出貨及手機熱導管出貨推動第2季表現淡季不淡，5月雖然受到美中貿易戰影響，包括熱管及伺服器訂單均受到衝擊，營收較4月下滑，不過6月在筆記型電腦連接器客戶提前拉貨挹注，預料將回溫。

進入第3季，泰碩表示，手機新款的熱導板（VC）將進入量產出貨、5G基地台維持穩定出貨。（編輯：鄭雪文）1080625