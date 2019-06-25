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歐洲理事會批准同意 歐盟與越南月底簽FTA

最新更新：2019/06/25 23:06

（中央社河內25日電）越南快訊新聞網站報導，歐洲理事會今天宣布批准簽署歐洲聯盟與越南之間的自由貿易協定（EVFTA）及投資保護協定（EVIPA），這兩項協定將於6月30日在越南河內市簽署。

越南與歐盟於2012年啟動自貿協定（FTA）談判，經過14輪談判，雙方於2015年底宣布達成協議，經過法律審查後，歐盟於2017年提議將FTA區分為EVFTA及EVIPA，直到今天歐洲理事會宣布批准簽署。

待月底簽署後，兩項協定將送到歐洲議會，EVFTA預計明年初上路，EVIPA大約要等至少2年後才能獲得歐洲議會通過。

根據EVFTA協定，越南與歐盟將相互開放許多商品進口，尤其是越南的紡織品、鞋類、農產品與木製品，以及歐盟的機械產品、機車、汽車、酒精飲料與農產品等。雙方貨品99%的關稅將在10年內被取消。

報導指出，EVFTA上路實施，可望為雙方經貿合作帶來巨大商機，促進雙方企業開發對方市場；而IPA生效，將加強保護歐盟廠商對越南的投資。

報導說，越南與歐盟雙邊貿易每年約達近500億歐元，越南目前是歐盟在東南亞地區第2大貿易夥伴，僅次於新加坡。雖然歐盟對越南投資金額仍然有限，但是越來越多歐盟企業進入越南投資，尤其是建立連接湄公河地區的供應鏈。

目前，歐盟主要從越南進口電信設備、服裝和食品，越南主要從歐盟進口機械、運輸設備、化學品和農產品等。

越南總理阮春福今天在一項有關經濟的會議中表示，EVFTA上路實施，越南貨物將可進入歐盟28個成員國市場，「EVFTA對越南具有特別重要的意義，讓越南能夠既深且廣地融入區域和全球市場，帶來巨大商機」。（編輯：林憬屏）1080625

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