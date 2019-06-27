非豪華品牌汽車客戶滿意度 納智捷奪冠

（中央社記者韓婷婷台北27日電）車輛可靠度調查機構J.D. Power發表2019年台灣顧客滿意度(CSI)調查，納智捷(Luxgen)擊敗豐田(Toyota)、日產(Nissan)奪下非豪華品牌第一，豪華品牌則是由凌志(Lexus)掄元。

J.D. Power調查指出，針對2019年非豪華與豪華品牌車款，顧客對於整體服務的滿意度均較去年增加，非豪華品牌及豪華品牌車主的整體滿意度分別為824及82分(滿分1000分)，皆較2018年提高25分。

J.D. Power分析，滿意度提升的原因可歸功於整體服務體驗的改進，包括從預約維修/保養服務、服務設施的提升乃至於車輛提取等各環節的精進。

值得一提的是，經銷商在服務設施及科技運用上的努力也功不可沒；例如有更多非豪華品牌經銷商在服務據點設置筆電工作區，服務人員使用平板設備與顧客互動的比例也較往年提高。

此外，調查也發現，38%的非豪華品牌車主及33%豪華品牌車主不接納服務人員關於額外保修服務的建議，凸顯出服務人員對於顧客的需求應更具同理心。

在J.D. Power非豪華品牌顧客的滿意度調查中，納智捷以總分841分奪冠，日產和豐田則分別以840與829的總分搶下亞軍和季軍寶座；至於豪華品牌顧客的滿意度調查中，凌志以總分843分奪魁，寶馬(BMW)和賓士(Mercedes-Benz)則分別以823與814的總分分列第2名與第3名。

J.D. Power台灣顧客滿意度以3115位非豪華品牌及1056位豪華品牌新車車主的回饋意見為依據，受訪者在2016年2月至2018年4月間購入新車，並在2018年2月至2019年4月間於授權經銷商或服務廠進行車輛維修保養服務，調查工作則在2019年2月到4月間執行。（編輯：楊凱翔）1080627