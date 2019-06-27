北台灣預售餘屋4.2萬戶 桃園賣壓大過新北

（中央社記者韋樞台北27日電）房市研究單位住展雜誌統計，北台灣近3年預售未售出餘屋4.2萬戶，年增2821戶。各縣市以新北約1.6萬戶最多，桃園1.3萬戶次之，但桃園的市場消化能力不及新北，賣壓相對大過新北。

若比較各縣市預售屋剩餘戶數，台北市未來餘屋賣壓極低，因為預售屋的供給量原本就少，剩餘戶數僅2979戶，未來風險並不高。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，預售屋剩餘戶數最多的是新北市將近1.6萬戶，其次是桃園約1.33萬戶。看似新北市剩餘戶數多於桃園近3000戶，但新北市去年全年買賣移轉棟數約5.6萬戶，桃園同期僅3.4萬餘戶，新北市一年成交量比桃園多出約2.2萬棟，市場消化能力顯然高出一籌。若考量未來去化量，桃園未來賣壓將比新北更大，業者需謹慎以待。

何世昌指出，以各縣市行政區來看，其中新北市板橋、新店、汐止與土城等4區；桃園市桃園、龜山、中壢、楊梅等4區；新竹縣竹北市與新竹市東區入列預售屋剩餘戶最多的區域。

統計顯示，預售屋餘戶最多的是龜山區的3204戶，供給量大多來自近期推案熱絡的A7重劃區。A7重劃區今、明兩年僅少部分建案完工，大多數建案工期還要2到3年；預料2021年會出現更大量交屋潮，屆時預售屋餘屋會轉變成「新建餘屋」，賣壓更顯著。

第2名則是桃園區的3148戶，桃園除了中路、經國、中正藝文特區等重劃區預售屋供給量大外，舊市區如站前、後站、大有等地區的推案量都不小，推案散布全區，交屋時間分布較為平均。

第3名是竹北的2387戶，竹北歷年預售屋供給量一向很高，除了原本的4大重劃區外，還有新興的成壠、中正等自辦重劃區加入戰場，無論預售或成屋供給量都很大。

何世昌表示，依預售屋建案開發進度不同，在未來1到3年會完工，若預售屋完工後仍有部分房屋未售出，則會變成「新建餘屋」；預售屋餘屋量持續增加，意味著未來新建餘屋賣壓會加重，不能掉以輕心。（編輯：蘇志宗）1080627