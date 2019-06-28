貿易戰不可測 卓永財：工具機第3季景氣差

（中央社記者鍾榮峰台中28日電）傳動元件大廠上銀集團總裁卓永財表示，美中貿易戰結果無法預測，目前看來工具機產業第3季景氣恐比第2季差，不過還要觀察週末20國集團（G20）川習會結果。

上銀今天上午召開股東會，會中全面改選董事，新任董事會推選卓文恆擔任新董事長，陳進財擔任副董事長，同時聘任卓永財為上銀榮譽董事長以及集團總裁，卓文恆、總經理蔡惠卿擔任共同執行長。這也代表卓永財啟動交棒接班作業。

卓永財表示，卓文恆平常已經積極參與集團決策會議，在集團服務20多年，新任董事會推選卓文恆擔任新董事長，符合集團發展需要。

觀察美中貿易戰對工具機產業影響，卓永財表示，目前大家仍無法猜透美國總統川普的心理，未來貿易戰結果無法準確預測，不過目前看來，工具機產業第3季景氣可能會比第2季差。

卓永財指出，儘管工具機產業景氣仍有變數，但可留意台商回流速度，若速度加快，產業需要自動化設備，第3季景氣不排除有機會回溫，這要觀察產業應變的速度。

從產業應用來看，卓永財分析，目前印刷電路板（PCB）產業景氣偏弱，中國大陸半導體設備產業景氣還不錯，韓國半導體設備景氣穩健，全球汽車產業應用發展持穩。

展望上銀全球布局，卓永財表示，中國子公司一期廠房啟用後可大幅提升產能，6月22日舉行二期廠房奠基典禮，為中國轉型智慧製造需求做好準備。

上銀美國子公司在2017年購建新廠地，2018年新廠落成，迎接製造業回流美國，預期今年會有好成績；義大利子公司配合營運規模持續成長，6月27日簽約購買米蘭郊區新廠，預期今年底可以搬入新廠區。

此外，上銀結合本身精密機械的能力推出力矩馬達旋轉工作台，已開始供應德國和日本大廠。（編輯：楊玫寧）1080628