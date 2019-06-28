美律轉移中國耳機產線 歐系外資評等目標價不變

（中央社記者吳家豪台北28日電）歐系外資表示，聲學元件大廠美律計劃將中國的耳機產線逐漸移到泰國，預期泰國廠未來1到2年營收貢獻將達20%，但考量美中貿易戰風險，重申維持「持有」評等和目標價165元。

美律股價今天開高走低，尾盤翻黑收在169元，下跌0.88%，成交量3851張。

歐系外資發布研究報告表示，美律打算將位於中國大陸東莞的耳機生產線逐漸移到泰國，泰國工廠預計今年第3季開始出貨，未來1到2年泰國廠營收貢獻將上看20%，遠高於目前占比約1%到2%。

其次，歐系外資指出，美律今年第2季財測仍維持不變，預估耳機營收將季增30%、揚聲器營收將季減10%，並預期毛利率將改善。美律也看好真無線藍牙耳機的動能將延續，貢獻長期成長動能。

不過，歐系外資認為美中貿易戰將影響美律近期股價，維持「持有」投資評等和目標價165元。

國內法人表示，今年第2季美律在抗噪、真無線藍牙耳機出貨帶旺，以及外掛耳機產品需求轉強，看好美律第2季耳機產品線營收將成長30%以上。此外，第2季因為智慧型手機需求較預期理想，使得揚聲器營收表現也優於美律原先預估的季減兩位數百分比，法人推估美律第2季整體營收將季增逾30%。

法人分析，隨著毛利率較高的真無線藍牙耳機及抗噪娛樂耳機營收比重提升，創造較強的產品組合，預估美律第2季毛利率將相較第1季明顯改善。（編輯：李信寬）1080628