比特幣大漲效應 外資維持微星買進評等

（中央社記者吳家豪台北28日電）美系外資認為，比特幣價格回溫，有利於板卡廠微星加速去化通路庫存，看好下半年季節性需求和新品效應將帶動股價，維持買進評等和目標價100元。

微星股價今天開低震盪，午盤後買單挹注守住紅盤，終場上漲1.15%，收在88元，成交量4405張，走勢優於其他挖礦概念股。板卡廠技嘉和顯示卡廠撼訊、青雲、麗臺收黑，分別下跌0.37%、2.75%、1.88%、4.32%。

美系外資發布研究報告指出，2018年第2季比特幣價格暴跌，去年12月跌到谷底3100美元（約新台幣9.6萬元），如今比特幣價格回升到1萬美元之上，帶動挖礦及顯示卡需求，有利於加速去化通路庫存，讓顯示卡價格和獲利回到正常水準。

美系外資表示，對微星而言，顯示卡庫存問題已告一段落，預期今年第2季和下半年獲利率將改善；此外，Nvidia與AMD等大廠將於7月發表新款繪圖處理器，加上更多遊戲支援光線追蹤功能，將帶動顯示卡與電競筆電需求，有利於微星股價走揚。

雖然美國可能向價值3000億美元的中國進口商品課徵關稅，但美系外資認為，對微星影響有限；微星已預先拉貨，為第3季旺季需求做準備，也打算在台灣設置筆電生產線，雖然生產成本增加可能導致終端售價調漲，不過零組件價格下滑和電競產品價格止跌，應該可抵銷需求波動的影響。

整體而言，美系外資看好電競筆電將帶動微星獲利，加上顯示卡通路庫存加速去化等利多題材，維持微星「買進」評等與目標價100元。

國內投顧分析，微星4月推出電競筆電新品，等到6月歐美市場為下半年旺季備貨時才見到拉貨力道轉強，因此今年第2季營收可能無法如先前預估與第1季持平。但在舊款顯示卡庫存疑慮消除後，因去年下半年基期偏低，今年下半年營收年增率將轉正，對微星營運看法仍正向。（編輯：張均懋）1080628