商用及土地市況熱 上半年交易紛創歷年同期新高

（中央社記者韋樞台北28日電）企業置產信心回升，商用不動產及土地市場上半年交易紛創歷年同期新高。信義全球資產統計上市櫃企業不動產交易約1254億元；外商商仲說，利多簇擁將帶動全年商用不動產再創逾千億元紀錄。

信義全球資產表示，今年上半年上市櫃企業商用不動產與土地交易金額達新台幣1254億元。建商持續看好今年景氣，掀起購地潮，包括興富發、和碩、元利等建商積極搶地；而商用不動產受到美中貿易戰火持續延燒，在全面加關稅後，促使台商回流加溫，台商回流投資金額已達到4117億元，帶動工業地、廠房及廠辦交易飆升。

信義全球資產統計今年上半年上市櫃企業土地交易總金額達663億元，商用不動產587億元，創下歷年以來新高；土地交易中光是建設公司購地就占了9成；聯詠、大立光、台達電等科技業紛紛加重工業地產投資比例。

信義全球資產經理王維宏表示，建商購地意願轉強，開始布局存貨，除了買進台北市精華土地外，台中、高雄也成為熱門區域，其中又以元利建設以112.58億元買下信義計畫區D3土地最受矚目，未來可能走向豪宅或辦公室，許多建商看準北市商辦空置率逐年下降，紛紛在北市精華地段購地將建商辦大樓，包含長虹分別在南港及北投買地蓋商辦，興富發買下中山區土地，宏普買下內湖及中山土地等。

王維宏分析，建商購地開發商辦及廠辦，也拉高土地單坪交易金額；壽險金融業也持續投入商用不動產，上半年購入112億元。

外商商仲第一太平戴維斯總經理黃瑞楠也統計今年上半年大型土地交易總額達到1310億元，幾乎快追平去年全年土地交易金額。

在商用不動產部分，黃瑞楠表示，今年上半年商用不動產買氣逐步升溫，與過去一年最大的不同點在於，除了自用剛性需求外，投資型買方也有動作，市區新辦公室供給不足，近期租金漲幅明顯，產壽險、投資公司與不動產證券化(REITs)看好未來辦公室升級及擴大的需求，接連出手購入辦公室標的。

展望下半年，黃瑞楠認為，雖然明年1月總統大選，但持續低利環境，加上產業回流、政策利多與剛性自用需求穩定等因素支撐下，商用不動產交易有機會連續兩年突破千億元。（編輯：趙蔚蘭）1080628