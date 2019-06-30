中國OTT繞道登台 企業與消費者雙輸

本土OTT求生戰專題3（中央社記者江明晏台北30日電）中國OTT業者「繞道登台」，恐讓消費者糾紛無解，也使企業侵權爭議求助無門，消基會透過MOU簽訂設下跨境消費的防護網，也盼用戶先評估風險。本土業者則呼籲，讓境外OTT真正落地。

付費OTT服務興起，消費者糾紛也隨之增加，行政院消保處今年5月公布，去年全台接獲OTT消費糾紛達168件，比前年增加1.5倍；今年截至4月26日，也已有42件的消費糾紛。

由於OTT消費是透過信用卡，或手機門號按月扣款持續接受服務的交易型態，消保處提醒，假如消費者不選擇國內業者或在台灣有立案登記、或是有代理商的業者，就很難保障消費權益。

中國OTT繞道登台 消費者權益難保障

OTT TV並非開放陸資來台項目，2016年11月投審會駁回愛奇藝申請在台設立子公司，愛奇藝採折衷方式透過在台代理商歐銻銻娛樂負責會員收入，雖在台依法繳稅，卻遭質疑鑽漏洞登台。

打開愛奇藝台灣站官網，公司名稱是位於中國的北京愛奇藝科技有限公司，客服聯繫方式包括線上客服以及電子郵件，卻沒有台灣客服電話。

但愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂表示，台灣用戶如有問題可透過3大管道申訴，包括官網線上客服、電子郵件，以及愛奇藝的Facebook（臉書）、Instagram、LINE等社群平台。團隊會在線上即時處理客訴，包括會員服務、付費等爭議，但若對系統網站使用上有建議，歐銻銻則會代為轉達。

歐銻銻娛樂強調，因為愛奇藝是透過代理商在台經營會員服務，所以發生的消費者糾紛，也都能符合台灣消費者權益法規，客服申訴管道暢通，盼消費者不需擔憂。

不過，今年5月，中國騰訊旗下影音平台WeTV也悄悄登台，透過香港子公司名義，在台灣上架APP並招募收費會員。有用戶質疑，WeTV僅透過臉書粉絲專頁和意見反映網頁兩種管道服務客戶，沒有台灣客服電話，若屆時有糾紛爭議，恐難保障消費者權益。

跨境消費申訴難 消基會簽MOU設防護網

消保處副處長吳政學提醒，消費者在進行境外網站消費時，宜選擇在台灣有代理商或是設立公司的業者，否則消費者發生消費爭議案件時，依國內消費爭議處理程序無法對網站提出有效申訴，對方也不受台灣法律管轄，跨國申訴曠日廢時，且可能求助無門、難以求償。

消基會執行董事游開雄認為，OTT付費消費爭議，也就是目前市場很常見的「跨境消費爭議」問題，像是許多訂房網也不一定在台灣設立公司，因此不受台灣法規規範，消費者在決定跨境消費時，要多方評估風險。

為了解決跨境爭議，部分透過消保處牽線，消基會陸續與日本、韓國、新加坡、澳門、中國等國家簽訂MOU(備忘錄)，游開雄指出，目的是提供兩地跨境消費糾紛的處理管道，不至於讓消費者因語言隔閡或找不到客服而求助無門，形同一道防護網，但必須留意適用的還是當地法規。

遭侵權恐申訴無門 企業頻吃悶虧

至於中國OTT業者繞道登台，不只讓消費者權益沒保障，也讓企業「求助無門」。產業人士透露，去年就曾傳出中國OTT業者在台走擦邊球，不遵守影視內容音樂的版權，版權遭侵害的台灣業者抗議，就被建議「去北京談，結果沒人理，根本沒輒」。

類似的案例還有，2年多前的電影「樂來樂愛你」，在台發行商CATCHPLAY發現，愛奇藝在官網放了電影的主視覺頁面，雖是連結到女主角艾瑪史東演出的其他電影，還是侵犯到CATCHPLAY的權益。

CATCHPLAY寫了存證信函要求對方下架、賠償、道歉；經抗議後雖下架了，但由於愛奇藝在台代理商僅負責會員服務，CATCHPLAY只能聯繫北京愛奇藝處理賠償與道歉事宜，但北京方面完全置之不理。

CATCHPLAY執行長楊麗貞無奈大嘆，「難道我們還得去北京打法律訴訟？」從這個案例就能看出遭侵權企業難求償，若是更大的傷害，蒙受的利益損失誰來保障？

台灣線上影視產業協會理事長錢大衛表示，台灣必須「要求境外OTT真正落地」，否則根本不用守台灣消費者規範，而且境外業者若沒在台落地租機房，就會有「播出不順」狀況，搞不好還掌握台灣個資回傳國外機房，進一步侵害台灣用戶隱私。（編輯：林淑媛）1080630