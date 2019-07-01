併購安聯傳統保單 中壽每股隱含價值逆勢成長

（中央社記者劉姵呈台北1日電）中國人壽今天舉辦法說會，因併購安聯人壽傳統保單，107年度的每股隱含價值（EV）為67.92元，較前年增加5.1%，為目前第一家公布EV較去年成長的壽險公司。

中國人壽107年度隱含價值為新台幣2726億元，較106年度成長11.4%，每股EV為67.92元；累計今年前5月累積稅後盈餘達60.7億元，較去年同期成長29%，每股稅後盈餘為1.51元。

中國人壽表示，107年底受到金融市場波動影響，調整後淨值為新台幣848億元，較前年933億元，年減率9.2%。而新契約價值達276億元，較106年度大幅增加44.9%，帶動公司價值持續成長，扣除資金成本後，隱含價值為新台幣2726億元，較106年度增加11.4%。若以107年底發行股數40.14億股換算，每股EV為67.92元（本次計算隱含價值之投資報酬率及折現率假設與前一年度相同）。

中國人壽5月底淨值為1081億元，6月25日也順利完成92.7億元現金增資，以擬制性基礎計算，5月底淨值及淨值比分別達1173億元及6.4%，資本適足率（RBC ratio）達316%。

此外，中國人壽前5月每股稅後盈餘為1.51元，未適用外匯準備金機制每股稅後盈餘為2.11元。避險成本降至1.21%，至今年5月底外匯價格變動準備金餘額增至61.7億元，較去年底增加近一倍。

今年前5月中國人壽的新契約保費收入約新台幣720億元，總保費收入1263億元，因商品策略持續轉向高價值型分期繳商品，前5月新契約價值達142億元，較去年同期成長54%。

另一方面，中國人壽轉投資的大陸建信人壽今年前5月合併淨利潤約人民幣2.8億元，相較去年同期成長近8成。中國人壽表示，隨著大陸保險監理政策轉向，建信人壽大力推進業務結構調整及優化，今年至5月以來新契約保費242億人民幣，其中分期繳新契約已達41億人民幣，較去年同期22億人民幣大幅成長近一倍。（編輯：鄭雪文）1080701