TVBS董事長張孝威9月退休 陳文琦接任

（中央社記者江明晏台北1日電）TVBS今天發布聲明表示，董事長張孝威將於今年9月底退休，TVBS將於本月分召開董事會，推舉威盛董事長陳文琦接任董事長。

張孝威同時也擔任宏達電董事長王雪紅個人投資、外甥陳主望創辦的威望國際娛樂（CATCHPLAY）的董事長，但CATCHPLAY今晚對中央社記者表示，目前並無人事異動。

王雪紅陣營自2011年底入主香港無線電視台TVB後，在2015年至2016年又透過旗下投資公司買進台灣聯意製作公司（TVBS控股公司，現改名為聯利媒體）53%及43%股權，加上買下台灣總部，交易總金額約新台幣130億元，TVBS成為全本土媒體。

為讓國家通訊傳播委員會（NCC）同意股權轉讓，王雪紅2012年延攬原在台灣大哥大任職的張孝威轉任TVBS董事長，進一步搶進數位匯流商機。

TVBS聲明指出，張孝威任職7年期間除推動製播數位化，TVBS成為全台首家全頻道升級為HD高畫質播出的電視台外，也成立新媒體事業部，產生的營收已超越業務總營收的一成以上。

不過，王雪紅2018年8月與其夫婿、威盛董事長陳文琦一同進駐TVBS董事會，決定進行TVBS的轉型，展現其對影視產業的企圖心。

2016年台灣進入OTT（影音串流平台）元年，歷經3年的戰國時代，呈現愛奇藝、Netflix、LINE TV等海外巨擘，及本土派LiTV、KKTV、CATCHPLAY、電信三雄旗下的myVideo、friDay影音、Hami Video等群雄競逐局面。其中，Catchplay因提早將觸角伸向東南亞市場，在印尼有廣大使用者愛用。（編輯：楊凱翔）1080701