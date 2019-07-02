Yahoo奇摩第2季爆紅股號 傳產股台泥奪冠

（中央社記者吳家豪台北2日電）根據台股瀏覽量的成長幅度，Yahoo奇摩股市App公布第2季10大爆紅股號，其中傳產類個股異軍突起，由台泥奪冠；另外在美中貿易戰帶動下，富邦VIX獲得5大爆紅ETF榜首。

Yahoo奇摩發布新聞稿表示，相較2018年全年榜單的10大爆紅股號由電子股全數囊括，今年第2季榜單的態勢截然不同，也充分顯示在短短半年間，因為總體經濟逐漸露出轉折訊號，即使台股加權指數波動不大，但投資人對風險的承受度與篩選標的基準明顯有不小變化。

Yahoo奇摩分析，從投資人查詢的熱門股號，明顯看出依然以電子股為大宗，但是投資人關注度已略為降低。另一方面因進入除權息旺季，以近年景氣熱絡程度而言，各家企業普遍端出高於以往的現金股利回饋股東，這時如果業績還有成長空間者，將成為投資人研究的熱點。尤其是業績穩健的傳產及金融股，因配發高現金股利，便在這次除權息旺季期間聲勢大增。

Yahoo奇摩股市App第2季10大爆紅股號的傳產與金融股包括台泥、台灣高鐵、玉山金。Yahoo奇摩指出，獲得第1名的台泥不僅在中國大陸成為前10大龍頭廠商，加上當前水泥價格連番上漲，及先前將香港掛牌的台泥國際私有化，獲利全數挹注在報表上，於是推升股價，成為網友最熱議的股號。

Yahoo奇摩表示，台灣高鐵隨著增班、增站，加上國內景氣熱絡，高鐵營運也跟著升溫，今年高鐵將配發1.4元現金股利，為歷年來最高，讓投資人的關注程度大增，推升台灣高鐵成為爆紅股號第6名。玉山金在股東權益報酬率或資產報酬率都是金控股前段班，拿下爆紅股號第8名。

其他入榜的個股包括第2名和鑫、第3名泰碩、第4名緯創、第5名奇鋐、第7名中環、第9名和碩、第10名聯電。

在ETF（指數股票型基金）方面，追蹤標普500指數波動率短期期貨的富邦VIX成為Yahoo奇摩股市App第2季5大爆紅ETF第1名。Yahoo奇摩觀察，富邦VIX透過買賣期貨來追蹤VIX指數，當VIX指數上漲時美股就下跌，反之亦然；部分投資人欲押寶美股大跌，因此在第2季引起關注。（編輯：楊凱翔）1080702