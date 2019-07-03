台中拚經濟用電看增 台電盼中火供電兼顧環保

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）全國用電持續成長，台中用電量5年增加51.4億度，台電指出，台中市府規劃產業園區積極招商，台中火力發電廠將扮供電要角，台電期盼與台中市合作，研商兼具環保與經濟的策略。

台中火力發電廠10部機組操作許可證將從7月起陸續申請展延，台中市政府將透過展延審查，將生煤使用量限制載入許可證，核定中火生煤使用量全年上限1104萬噸，並規劃按空污季核配用量，也要求中火每年10月至隔年4月的空污季，能減少5部機組發電。台中市環保局今天又說，全國共增6部大型發電機組，即使中火減煤，應不影響全國供電。

台電今天發布新聞稿指出，通霄、大林新燃氣複循環機組與林口超超臨界燃煤機組陸續加入發電，通霄161kV輸電線路也完成升級，讓備轉容量率由民國106年最低的1.7%，在今年逐步回升至10%。不過，當初規劃主要是考量全國用電成長及屆齡機組汰舊換新，並非替代中火機組而設置。

台電說，中火1部機裝置容量約53萬瓩，若要求10月到隔年4月停止5部機組，將影響備轉容量率約7.8%至9.0%，恐衝擊全國供電穩定。

根據台電統計，全國用電持續成長，103年用電量為2060億度，107年為2191億度，5年來大幅增加131億度，其中，台中市就增加51.4億度，占比達4成。

台電說，台中將設立產業園區，用電看增，業者用電申請已超過20件，總計約增加83.5萬瓩，遠遠超過中火1部機組53萬瓩的發電量。因應未來台中市積極擴大招商，用電需求量逐年增加，台中電廠更將擔任供電要角。

台電重申，減少空污並非只有減煤一途，減發中火也不是台中改善空污的單一手段，台電期盼與台中市府共同合作，進一步研商兼顧經濟與環保的策略，也希望台中市府通盤檢視固定污染源及移動污染源，務實提出改善策略。（編輯：楊凱翔）1080703