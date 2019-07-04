北台新建案連4月不振 住展：下半年房市難回溫

（中央社記者韋樞台北4日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球6月總分32.2分，已連續4個月亮出黃藍燈，極接近32分以下代表衰退的藍燈。住展表示，下半年若政經環境不佳，房市很難回溫。

房市研究單位住展雜誌發布6月住展風向球，6大觀察指標中預售屋供給、看屋組數、來客組數等3項分數下降；議價率、廣告批數與成屋推案量等3項略升。

住展統計，預售屋推案在5月爆量後，6月推案量已趨緩至約新台幣500餘億元，單一案量超過15億元的指標案大多在台北市中正區、中山區、大同區；新北板橋區、汐止區、土城區；基隆市信義區；桃園市楊梅區等。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，從預售推案來說，台商回流帶動商辦需求已在市場發酵，大直重劃區更出現近年少見的商辦案。

至於平均議價率則稍微縮小、分數則小升至5.46分。何世昌指出，主要是大台北一線區域外地區建案議價率縮小所致；但大台北一線區域內建案因開高價風氣不變，議價空間依然偏高，並未同步縮減，甚至出現新北市中和區危老建案最高價開出每坪百萬元的天價，比台北市蛋黃區危老改建案的價位更高。

何世昌指出，雖然開高價挑戰市場接受度的建案不少，所幸成交價上漲幅度並不大，民眾買房不必擔心開價，不妨大膽議價。

他分析，目前北台灣房市仍有一定的買氣，尤其大台北地區相對穩定，但桃、竹與基隆、宜蘭相對疲弱。不過，大台北市況雖強，但買氣高度集中於中小坪數，或低總價產品，代表著國內房市還未全面走揚；若是下半年政經環境不佳，房地產無法熱絡，預料風向球要大幅度揚升的機會不高。（編輯：李信寬）1080704