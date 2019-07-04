群光群電6月營收亮眼 同創歷年同期新高

（中央社記者韓婷婷台北4日電）群光集團旗下群光電能及群光電子兩家公司在智慧家庭與Type C筆電雙動能支撐下，上半年繳出亮眼的成績，其中6月營收同步創下歷年同期新高。

群光電能6月合併營收新台幣29.75億元，較上月合併營收成長9.4%，與去年同期營收相比成長5%，連續6個月創下同期新高且優於市場預期。累計上半年營收155.38億元，年成長達11.5%。

群電指出，G20峰會之後，美國宣布暫緩對另外3000億美元中國輸美產品課徵新關稅，讓筆電的ODM廠商有足夠緩衝期將部分生產線從中國外移，未來輸美筆電被課以高額關稅的風險將降低，看好下半年筆電供應鏈的業績將回到正常軌道。

群電表示，在Type C筆電產品市占率穩定領先，上半年營收較去年同期大增約9成。近來市場傳出iPhone充電器明年可能採用Type C，如果成真將進一步刺激筆電廠導入Type C接口的意願，群光電能將有機會進一步受惠。

法人預期，下半年在產業旺季及智慧家庭產品帶動下，群光電能業績可望逐月攀升，今年營收成長上看雙位數，獲利表現亦可望較去年顯著回升。

群光電子6月合併營收78.1億元，創同期新高，年增4.8%。累計上半年營收417.3億元，年增7.4%，再創同期歷史新高。上半年產業環境雖受美中貿易戰影響，群光營收仍能穩健保持正成長。

群光電子表示，受惠於智慧家庭與Type C筆電電源兩大成長引擎強勁的成長動能，第2季營收225.5億元，創同期新高，季增17.6%、年增6.1%。其中智慧門鈴、無線網路攝影機等影像相關的智慧家庭產品，在強勁的市場需求帶動下，第2季營收季增達3成；Type C筆電電源產品，季成長也有2成，年增則達到近7成。

展望下半年，法人預估，智慧家庭與電競相關產品的成長動能可望持續增溫，若貿易戰的陰霾逐步掃除，群光今年全年的營收與獲利有機會達到內部設定的雙位數成長。（編輯：鄭雪文）1080704