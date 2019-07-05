三星新機助陣 散熱廠再展強勢

（中央社記者韓婷婷台北5日電）智慧手機滲透率拉升加上5G、資料中心等題材逐步發酵，散熱族群持續成為盤面焦點，隨著三星旗艦機Note 10即將亮相，包括雙鴻、超眾、泰碩下半年營運看俏。

雙鴻及泰碩昨天除權息，儘管填息行情受到大盤波動影響，不過，今天類股再展強勢，早盤2檔個股漲幅均超過2%，表現相對大盤強勢，帶動類股人氣加溫，普遍維持在紅盤震盪，成為市場關注焦點。

三星在手機採用熱導管及熱導板是最積極品牌廠，繼上半年S10帶動一波拉貨潮後，下半年旗艦機Galaxy Note 10預定台北時間8月8日在紐約發表，市場預料，Note 10會主打infinity O全螢幕，並搭載5G功能，將啟動相關散熱供應鏈新一波拉貨潮，可望帶動本季營運步步高。

雙鴻第3季除了迎接韓系大客戶新機推出的新一波動能外，第3季也是筆電及伺服器的傳統旺季，CPU缺貨趨緩，加上輝達有新晶片推出，第3季動能將優於第2季。接下來華為新機的推出時程及表現是另一個觀察重點，同時將牽動今年第4季營運表現。

泰碩受惠手機熱導板（VC）7月進入量產，加上來自中興的5G基地台一體化有源天線出貨穩定，筆電連接器也將在第3季進入旺季，整體營運不看淡。

超眾看好與日本電產結盟後，綜效開始顯現，積極透過整合搭售模式擴大客戶群，因應包括5G手機及各種產品的散熱需求，同時加快車用及資料庫中心布局。

展望下半年，超眾表示，包括筆電、伺服器都將進入旺季需求，手機新機散熱板也可望陸續進入拉貨期，看好下半年逐季成長態勢，今年整體營運預估將優於去年。不過美中貿易戰還是變數，將牽動產業發展進度。（編輯：郭萍英）1080705