憂25%關稅電視品牌提前拉貨 6月電視面板大跌

（中央社記者潘智義台北5日電）集邦科技旗下WitsView今天表示，雖然美中貿易紛爭在G20川習會後暫時休兵，但今年第2季電視品牌因擔心25%關稅即將於第3季實施，品牌商提早拉貨，導致6月電視面板價格大跌。

除了美中貿易戰的不確定因素之外，WitsView指出，南韓面板廠三星顯示（SDC）原定於今年第2季中關閉一座8.5代廠，讓品牌出現預期性提早拉貨，導致6月電視面板價格大跳水，跌幅超乎預期。

WitsView指出，雖然三星顯示器SDC最終因財務與技術等考量，將關廠計畫延宕至第3季，卻已無法挽回6月終端通路商的電視整機庫存爆滿，以及品牌商的面板庫存水位飆高。即便部分面板廠安排於6、7月開始進行小部分的產能調節，仍無法扭轉供過於求的情勢。

另外，進入7月，雖然美中貿易關係進入重新談判的階段，但對於電視市場的助益有限。儘管三星電子挾墨西哥製造的優勢，在這次的貿易戰中全身而退，並提前在第2季底積極為第3季旺季需求布局；但中國品牌因為上半年的幾波促銷表現不佳，使得庫存水漲船高。

同時，面板價格從5月開始急轉直下，到6月更是大跌，中國電視品牌對於後續市場信心度大減，因此7月採購態度更趨保守。（編輯：蘇志宗）1080705