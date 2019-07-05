京元電蘇州子公司 獲5.52億人民幣聯貸

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）晶圓測試廠京元電全資子公司京隆科技獲銀行團支持，今天完成5.52億人民幣聯合貸款簽約。

京元電今天表示，設立在中國大陸蘇州的全資子公司京隆科技，與8家銀行完成5.52億人民幣5年期聯合授信合約簽訂。

公司指出，這次聯合授信案所貸得金額，京隆科技將全部用於購置產能擴充所需機器設備。

這次聯貸案由台灣銀行擔任統籌主辦銀行及管理銀行，台灣土地銀行及彰化商業銀行為共同主辦銀行，參加聯貸銀行包括台灣銀行、台灣土地銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行、國泰世華商業銀行、台灣中小企業銀行、中國信託商業銀行及永豐銀行等共8家行庫。

京元電董事長李金恭指出，京元電第2季合併營收新台幣60.9億元，較第1季成長15.8%，創歷史單季新高，主要成長受惠5G基地台、物聯網和消費性電子等旺季需求，對市場未來展望審慎樂觀。

展望第3季，法人表示京元電在中國大陸手機品牌商晶片測試量可能受到小幅影響；不過5G基地台基礎設備所需晶片測試穩健向上，美系晶片大廠和台系手機晶片商測試持穩，推動京元電第3季業績季增10%，再拚單季新高。（編輯：蘇志宗）1080705