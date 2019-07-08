中國等商品洗產地銷美 越南制定因應措施

（中央社河內8日電）越南被中國等國產品用來「洗產地」的問題近期受到關注。越南政府日前制定「加強管理力度以防止躲避貿易保護措施與洗產地等行為」的提案，將嚴查進出口活動，積極打擊貿易詐欺行為。

美國海關邊境保護局近日表示，最近幾個月已發現中國產品繞道數個國家進行非法轉運，包括越南在內，將積極查緝這類避稅行為。

美國商務部3日宣布，將對某些在南韓或台灣製造，再運到越南微細加工後出口到美國的鋼鐵製品（包括耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品）課徵高達456%關稅。

美國總統川普日前接受專訪時暗示越南可能將成為繼中國之後受到美國制裁的目標，因為越南一樣「大占美國便宜」。

「越南經濟時報」6日報導，越南總理阮春福4日批准「加強管理力度以防止躲避貿易保護措施與洗產地等行為」的提案，目的為積極打擊貿易詐欺行為，充分落實所參加各項自由貿易協定（FTA）的承諾，有效利用FTA協定促進進出口永續發展等。

根據這項提案，越南相關部門將加強對進出口和廠商投資等活動的管理力度，提高業者對貿易保護、生產地與海關手續等的知識，提升防止躲避貿易保護措施相關規定的落實效率，考慮完善防止躲避貿易保護措施的相關法律，以及嚴格打擊與處理躲避貿易保護措施與洗產地等行為。

報導指出，除了上述因應措施外，越南將推動出口市場多元化，以免過度依賴任何單一市場，減少因被對方採取防止躲避貿易保護的措施而受到的負面影響。（編輯：陳永昌）1080708