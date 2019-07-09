燦坤促銷活動首度開放非會員 業績估增2成

（中央社記者吳家豪台北9日電）3C通路商燦坤今天宣布將於7月12日至15日舉辦全民購物節活動，降價總額超過1億元，降幅為史上最大，並首度開放非會員參加，看好4天業績將較去年同期成長20%。

燦坤全民購物節攜手國內外百大知名品牌，挑選千款優惠商品，並整合網購與門市服務，將推出每日限時限量優惠、神祕禮與來店消費禮。

燦坤3C總經理李佳峰說，全民購物節早期稱為會員招待，後來改名會員特典，容易讓外界誤解只有會員可以參加。這次活動擴大舉辦，讓會員與非會員都能在網路和實體享有優惠價，降價總額超過1億元，降幅為史上最大，看好4天活動整體業績將較去年同期成長20%。

李佳峰指出，在政府節能補助和全民購物節的帶動下，燦坤7月業績將有機會優於6月。

他表示，燦坤電商的網頁已著手調整，無論在實體門市行銷或線上廣告，廠商都很支持，甚至品牌還聯手舉辦84場路演活動（roadshow）協助推廣。目前燦坤會員數達400萬人，日後仍將推出會員專屬優惠，還在評估與規劃形式。

李佳峰說，以往燦坤網購占比約8%到10%，近期發現很多消費者在網路訂購後到實體門市取貨，走向融合型銷售，不會再去區分網購和實體門市銷售比例，這也是今年下半年的營運重點，將把燦坤打造成為品牌服務的通路。

李佳峰坦言，燦坤雖然是老牌通路商，卻蘊涵很大的能量，他到燦坤服務是希望能把網購與實體門市融合，也加入很多人才，對燦坤前景抱持很大期望。（編輯：郭萍英）1080709