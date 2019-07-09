更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB全壘打大賽 阿隆索力壓小葛雷諾封王
運動

影片／MLB全壘打大賽 阿隆索力壓小葛雷諾封王

重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩
生活

重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手
運動

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

燦坤促銷活動首度開放非會員 業績估增2成

最新更新：2019/07/09 14:51
3C通路商燦坤總經理李佳峰（中）9日宣布將於7月12日至15日舉辦「全民購物節」，聯手國內外百大品牌推出優惠商品，並開放會員與非會員都能參加。中央社記者吳家豪攝　108年7月9日
3C通路商燦坤總經理李佳峰（中）9日宣布將於7月12日至15日舉辦「全民購物節」，聯手國內外百大品牌推出優惠商品，並開放會員與非會員都能參加。中央社記者吳家豪攝　108年7月9日

（中央社記者吳家豪台北9日電）3C通路商燦坤今天宣布將於7月12日至15日舉辦全民購物節活動，降價總額超過1億元，降幅為史上最大，並首度開放非會員參加，看好4天業績將較去年同期成長20%。

燦坤全民購物節攜手國內外百大知名品牌，挑選千款優惠商品，並整合網購與門市服務，將推出每日限時限量優惠、神祕禮與來店消費禮。

燦坤3C總經理李佳峰說，全民購物節早期稱為會員招待，後來改名會員特典，容易讓外界誤解只有會員可以參加。這次活動擴大舉辦，讓會員與非會員都能在網路和實體享有優惠價，降價總額超過1億元，降幅為史上最大，看好4天活動整體業績將較去年同期成長20%。

李佳峰指出，在政府節能補助和全民購物節的帶動下，燦坤7月業績將有機會優於6月。

他表示，燦坤電商的網頁已著手調整，無論在實體門市行銷或線上廣告，廠商都很支持，甚至品牌還聯手舉辦84場路演活動（roadshow）協助推廣。目前燦坤會員數達400萬人，日後仍將推出會員專屬優惠，還在評估與規劃形式。

李佳峰說，以往燦坤網購占比約8%到10%，近期發現很多消費者在網路訂購後到實體門市取貨，走向融合型銷售，不會再去區分網購和實體門市銷售比例，這也是今年下半年的營運重點，將把燦坤打造成為品牌服務的通路。

李佳峰坦言，燦坤雖然是老牌通路商，卻蘊涵很大的能量，他到燦坤服務是希望能把網購與實體門市融合，也加入很多人才，對燦坤前景抱持很大期望。（編輯：郭萍英）1080709

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報