建商改小宅推案 高雄10年來人均居住面積變小

（中央社記者韋樞台北9日電）房仲業者統計發現，因為建商不易取得土地，高雄市人均居住面積10年來由13.56坪降為12.88坪，愈住愈小，與其餘5都反其道而行。

中信房屋研展室根據建物所有權登記資料計算買賣移轉單戶面積後，再除以家戶人口數，算出人均居住面積。以2009年與2019年相較，全國單戶面積由31.54坪略增到32.76坪，家戶人口數則由2.96人降到2.69人，人均居住面積因此由10.65坪增為12.18坪。

6都當中，只有台北市單戶面積變大，由24.61坪增為27.02坪；但因家戶人口數都變少，人均居住面積除了高雄市由13.56坪縮水至12.88坪，減幅達5.01%，其餘5都民眾都愈住愈大。

中信房屋研展室副理張漢超表示，過去10年來，若是家戶人口數的減幅大於單戶面積的減幅，則人均居住面積變大；相反的，若家戶人口數的減幅小於單戶面積的減幅，則人均居住面積變小；例如高雄市10年來家戶人口數由2.77人減為2.51人，減幅9.39%；但單戶面積由37.57坪降為32.33坪，降幅13.95%，因此人均居住面積變小。

張漢超分析，高雄人均居住面積變小的原因是建商考量土地取得不易，改採取小宅推案策略，才使得買賣移轉單戶面積變小的幅度居6都之冠。

張漢超指出，台灣正邁入少子化，大坪數房屋總價高，不容易銷售，且難以貼近一般民眾的需求，估計建商日後推案勢必更以中小坪數為主。（編輯：李信寬）1080709