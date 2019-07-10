MacBook新品搶攻開學季 供應鏈進補

（中央社記者吳家豪台北10日電）蘋果公司（Apple）無預警推出新款MacBook Air與入門級MacBook Pro筆電，搶攻開學季商機，供應鏈包括代工廠廣達、散熱模組廠雙鴻、機殼廠可成、電池廠新普今天股價同步上揚。

廣達今天盤中漲幅約1.16%，來到60.8元；雙鴻漲2.75%，來到149.5元；可成漲1.76%，來到231元；新普漲2.56%，來到260元。

蘋果發布新聞稿指出，新款MacBook Air為其Retina顯示器導入原彩顯示技術，帶來更自然的觀看體驗，並降價至新台幣3萬6900元，大專院校學生可享優惠價3萬3900元。

此外，蘋果還更新入門級13吋MacBook Pro，售價4萬2900元，配備最新第8代4核心處理器，效能更強2倍；並具備觸控列與Touch ID指紋辨識器、原彩Retina顯示器，以及Apple T2安全晶片，大專院校學生優惠價3萬9900元。

Apple Mac產品行銷資深總監波格（Tom Boger）說，大專院校學生喜愛Mac，這是他們無論是在宿舍還是教室所仰賴的筆記型電腦，也是高等教育學生的首選。（編輯：郭萍英）1080710